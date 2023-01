5 motivi per cui utilizzare un password manager nel mondo online

Tutti desiderano tenere al sicuro le proprie informazioni personali. E a questo proposito, la sicurezza delle password risulta particolarmente importante. Infatti, esse sono un elemento cruciale per tenere sotto controllo la sicurezza online.

Quando si parla di violazione dei dati, il 61% è causato da password compromesse. In altre parole, rubare le password è una delle attività preferite dai criminali informatici. Per fortuna, esistono soluzioni per rendere più sicure le password.

Ovviamente, ci riferiamo ai password manager (gestori di password in italiano). Ma a questo punto qualcuno di voi potrebbe chiedersi per quale motivo dovrebbe utilizzare un password manager piuttosto che la stessa funzionalità messa a disposizione dal browser. Ecco, in questo articolo vi spiegheremo perché.

1. Nel migliore dei casi, i browser gestiscono le password in maniera mediocre

Vale la pena ricordare che memorizzare le password nel proprio browser può essere comunque comodo. Tuttavia, anche se questa funzionalità non è completamente inutile, non ha la stessa efficacia di un software specializzato.

I browser possono memorizzare le password e anche conservarle in un cloud esterno. Inoltre, grazie al salvataggio e al riempimento automatico, è possibile creare password complesse che non è necessario scrivere o ricordare. Tuttavia, è proprio a questo punto che questa funzionalità smette di essere realmente utile.

Ad esempio, è possibile che tutte le proprie password siano memorizzate nel browser del proprio computer. Quindi, se si decide di accedere a un account da un altro dispositivo, non sarà possibile accedere subito alle proprie credenziali, né sarà possibile condividerle con qualcun altro. Infine, c'è da sottolineare il fatto che i browser non garantiscono lo stesso livello di protezione di un password manager e sono più soggetti alle violazioni dei dati.

2. I password manager sono più versatili

A differenza di ciò che offre un browser web, un vero e proprio password manager funziona senza problemi tra browser e piattaforme diverse. Basta un unico password manager per memorizzare tutte le proprie password su più dispositivi e browser. Inoltre, con essi è possibile condividere facilmente le proprie password grazie alle funzioni di condivisione. Infine, se si modifica una password sul proprio cellulare, ad esempio, essa viene aggiornata anche sugli altri dispositivi, anche di altri utenti se si tratta di credenziali condivise come può accadere all'interno di un'azienda.

3. Una maggiore protezione dei dati

I browser web non sono noti esattamente per essere i migliori strumenti di sicurezza per proteggere i dati degli utenti. Infatti, un browser non utilizza funzioni avanzate come l'architettura a conoscenza zero per proteggere i dati. Gli strumenti di sicurezza, tra cui un password manager specializzato, invece, fanno proprio questo. Se non avete mai sentito parlare di "architettura a conoscenza zero", ecco un brevissimo riassunto:

Architettura a conoscenza zero significa che nessuno ha accesso ai vostri dati o ne ha una visione dettagliata, tranne voi. In teoria, ciò dovrebbe significare che il vostro browser dovrebbe gestire le vostre attività online, comprese le password, senza sapere cosa sta succedendo. Ma in realtà non è così e non potrebbe esserlo.

Tuttavia, i password manager fanno proprio questo. Quando si salva una password in un password manager, è possibile accedervi solo su richiesta. Tuttavia, il servizio stesso non possiede l'accesso. Può fornire i dati della password, ma non leggerli. Naturalmente, questo rende i password manager uno strumento potente per scoraggiare i criminali informatici, poiché non saranno in grado di accedere facilmente alle vostre password.

4. Generare una password complessa

Molti browser non offrono la possibilità di generare una password. Alcuni, come Chrome e Safari, hanno introdotto questa funzionalità solo di recente, sebbene esse siano ancora incomplete. Anche se il browser ora è in grado di generare una password, è possibile che l'utente non sia in grado di scegliere né la lunghezza né i caratteri da includere o da escludere.

Un password manager specializzato, invece, crea automaticamente password complesse e le memorizzerà al suo interno. Inoltre, l'utente ha maggiori possibilità di personalizzazione per quel che riguarda le password generate.

I password manager possono anche aiutare l'utente a non scegliere mai password facili da decifrare. Se si prova a inserire al suo interno una password di questo tipo, esso potrebbe avvisare l'utente che si tratta di una password debole o che è già stata utilizzata per un altro sito.

5. Salvataggio delle password e altro ancora

Ovviamente, un password manager memorizza le password dell'utente. Tuttavia, questa non è la sua unica funzionalità. Ad esempio, l'utente può aggiungere note o allegati, che verranno immediatamente crittografati. Questi possono includere la scansione di documenti importanti, codici e frasi di accesso da utilizzare al di fuori del sistema informatico.

Insomma, la maggior parte dei password manager presenta almeno una caratteristica che li rende migliori dei browser.