50 pale eoliche su mare che va da Sampieri a Playa Grande, a 27 km da costa

Pozzallo - Una richiesta di concessione demaniale marittima è stata presentata all’autorità marittima, Capitaneria di Porto di Pozzallo, per la posa di un parco eolico al largo delle coste ragusane.

La Società Ninfea Rinnovabili srl, 10 mila euro di capitale versato, con sede a Milano, ha chiesto il rilascio della concessione demaniale marittima per 30 anni per la realizzazione di un Impianto eolico off-shore denominato “Scicli”. Consta di 50 turbine eoliche , che produrranno energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza pari a 750 MW, ubicato nello specchio di mare tra Sampieri e Playa Grande. Qualche numero? 266.466.394 metri quadrati , sarà l’area di specchio d’acqua , richiesta in concessione, che ospiterà l’impianto.

Oltre alle 50 turbine eoliche , ancorate nelle acque territoriali e che saranno accompagnate da cavidotto sottomarini , saranno installate 2 sottostazioni offshore flottanti Il progetto che prevede l’installazione di un parco eolico offshore denominato “Scicli”, sarà ubicato nel Canale di Malta ad una distanza minima di 27 km dalle coste della Sicilia sud-orientale.

L’energia prodotta da n.50 turbine eoliche verrà convogliata in due sottostazioni elettriche offshore di tipo galleggiante, attraverso n.15 linee provenienti dai sottocampi eolici (formati ognuno da gruppi di 3-4 turbine eoliche). Partendo dalle sottostazioni offshore, l’energia verrà trasportata, tramite cavidotti sottomarini lunghi circa 58 km, sino al punto di giunzione a terra posizionato sulla costa ad est di Marina di Ragusa. Da qui i cavidotti terrestri, dopo un percorso di circa 18 km, si collegheranno alla stazione d’utenza in prossimità della centrale elettrica Terna posizionata a sud-ovest dell’abitato di Ragusa. Nell’avviso della Capitaneria di porto “si invitano tutti coloro che ritenessero di avervi interessi, a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto di Pozzallo entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, le osservazioni/opposizioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti in merito al rilascio della concessione demaniale come sopra descritta”.

L'area individuata non è nella giurisdizione del Comune di Scicli, ma in acque di competenza statale.