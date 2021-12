Ragusa - Sono sei i dipendenti della Banca Agricola Poapolare di Ragusa contagiati dal Coronavirus e tutti in servizio all'agenzia di via Archimede a Ragusa, che è stata chiusa per sanificazione.

Il personale dell'importante agenzia, la numero 1 della banca, è stato posto in quarantena. Chiusa anche una azienda della zona industriale di Ragusa, dove si sono registrati molti casi di positività.