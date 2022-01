9.253 positivi nel ragusano il 29 gennaio

Ragusa - Ancora in salita il trend dei contagi Covid nel Ragusano. La curva in ascesa non si ferma. Un dato positivo arriva, invece, dai decessi: nessuno nelle ultime 48 ore. L'aumento di persone positive al virus rispetto al giorno precedente viene segnalato dall'Asp a Modica dove in 24 ore i contagi sono aumentati di 111 unità.

I positivi sono in totale 9.253 (ieri erano 9.075): 9.143 si trovano in isolamento domiciliare, 110 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 16 in Rsa Covid e 4 in Foresteria. Ecco il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 282, Chiaramonte Gulfi 244, Comiso 1.076, Giarratana 60, Ispica 360, Modica 1.717, Monterosso Almo 22, Pozzallo 468, Ragusa 1.990, Santa Croce Camerina 308, Scicli 635, Vittoria 1.981.