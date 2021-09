93 anni fa nasceva Franco Franchi

Ricorreva ieri il​ 93° anniversario della nascita di Franco Franchi, nato il 18 settembre del 1928. Un attore amatissimo e mai dimenticato, a Palermo e non solo, e che insieme a Ciccio Ingrassia ha formato una coppia di comici entrata nella storia della​ cinematografia italiana. In questa occasione, Giuseppe Li Causi,​ storico dei due artisti, lo ricorda con un messaggio.

"Il ricordo di Franco Franchi​ - scrive Li Causi nel suo messaggio -, che insieme a Ciccio Ingrassia, ha rappresentato una importante pagina della cultura popolare palermitana e nazionale​ è ancora molto forte”.Palermo, negli anni, ha omaggiato Franco Franchi, all'anagrafe Francesco Benenato, con numerosi riconoscimenti. Nel 1992 l'anno in cui morì, il regista Francis Ford Coppola disse "Franco Franchi non era un comico, era il comico" . A lui e all'inseparabile Ciccio Ingrassia, la città ha dedicato la piazzetta alle spalle del teatro Biondo. Lo scultore Gianfranco Ragusano ha realizzato un bassorilievo raffigurante i volti dei due artisti e di Domenico Modugno donandolo al Comune di Palermo. "Resta il rammarico - scrive ancora Li Causi -, dopo 5 anni dalla richiesta fatta l'8 marzo 2016 al Comune di Palermo insieme ai tre figli dei due attori (Letizia e Massimo Benenato e Giampiero Ingrassia), di non essere riusciti a realizzare un museo dove potrebbero essere esposti tanti cimeli per tenere vivo il ricordo dei due artisti".