Paccheri con zucca e guanciale croccante

I paccheri con il guanciale croccante e zucca sono un primo piatto di stagione facile e gustoso da preparare, perfetti per un pranzo domenicale.

In questo primo piatto, la sapidità del guanciale si sposa perfettamente con la dolcezza della zucca, esaltando il gusto di entrambi.

Il sugo ottenuto dalla cremosità della zucca frullata, si lega alla porosità della pasta e ogni forchettata sarà un’esplosione di sapori. Se non avete a disposizione del guanciale in casa, potete sostituirlo anche con della pancetta

Per questo primo piatto semplice da preparare, io ho utilizzato i paccheri ma se poi avete anche il tempo di preparare delle tagliatelle fresche fatte in casa, il risultato sarà superlativo, in caso contrario andranno bene anche formati di pasta corta o le tagliatelle pronte.

La pasta fresca però si unisce a ingredienti sfiziosi per stupire gli ospiti e prenderli irrimediabilmente per la gola!

Il dolce della zucca e la sapidità del guanciale creano un’ armonia di sapori ricca e piacevole al palato. Potete completare questo primo piatto con una spolverata di pecorino e pepe nero o i più temerari potranno optare anche per una spolverata di cacao. Non vi resta che provare

Ingredienti per 4 persone

- 320 gr di paccheri o ascelta tagliatelle fresche

- 500 gr di zucca, io vi consiglio la qualità Delica ( già pulita )

- 150 gr di guanciale ( se volete anche affumicato)

- sale, mezza cipolla bianca

- olio di oliva extravergine

- pecorino

- Cacao a piacere

Come preparare i paccheri con lazucca e il guanciale croccante

- Fate scaldare un filo d'olio in un'ampia padella antiaderente, aggiungete la cipolla tritata finemente e successivamente unite la zucca precedentemente pulita, privata dei semi e tagliata a cubetti.

- Lasciatela ammorbidire, quindi condite con un pizzico di sale, coprite con un mestolo di acqua calda e lasciatela cuocere finché la zucca non risulterà tanto morbida da poterla schiacciare con la forchetta.

Ci vorranno all’incirca 15/20 minuti. Quindi frullatela con un mixer

- In una padella antiaderente mettete il guanciale tagliato a listarelle e fatelo rosolare. Togliete il grasso in eccesso e mettetelo da parte. Togliete 2/3 del guanciale (così da usare il restante guanciale per decorare i piatti).

- Scolate i vostri paccheri al dente ma non buttate via l’acqua di cottura. Trasferite i paccheri nella padella con il guanciale e fate saltare per un minuto.

- Unite crema di zucca. Se la pasta risultasse troppo asciutta unite dell'acqua di cottura, poco per volta. Mescolate bene

I paccheri con la crema di zucca e il guanciale croccante, sono pronti: impiattateteli e decorateli con il guanciale croccante che avete tenuto da parte. I più temerari aggiungono anche una spolverata di e cacao (o pepe) e servite.

Buon pranzo