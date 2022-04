A 5 anni esce in pigiama sotto la pioggia e prende il tram: «Vado da papà»

Milano - Dopo il piccolo Batman di Roma, un altro caso di bimbo a spasso viene oggi da Milano, stavolta però è una femminuccia e più "grandicella". Aveva visto il padre uscire di casa per portare la sorellina di 10 anni a scuola. Non volendo stare a casa, ha approfittato di un momento di distrazione della madre, si è infilata gli stivali e il pigiama ed è uscita sotto la pioggia.

È successo a una bambina di 5 anni il cui unico obiettivo era quello di raggiungere il padre e la sorellina, così ha pensato di salire su un tram per fare prima. Quando l'autista ha visto la piccola, nata in Italia da una famiglia ecuadoriana, le ha chiesto perché girava sola per la città. Lei le ha risposto che andava dal papà, l’uomo ha avvertito subito la polizia, gli agenti si sono precipitati sul posto e l’hanno riportata a casa seguendo le indicazioni fornite da lei stessa.

I fatti sono successi giovedì scorso, verso le 8.30 di mattina. Nel frattempo la madre era in preda al panico e la stava cercando in zona: possiamo solo immaginare il sospiro di sollievo quando l'ha vista mano nella mano con i poliziotti, correndo immediatamente ad abbracciarla. Pochi secondi dopo è rientrato anche il padre, ancora all'oscuro di tutto: la vicenda si è conclusa con un sorriso, e un selfie.