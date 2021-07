A 89 anni si laurea in sviluppo aziendale e prevenzione del crimine

Palermo - Auguri vivissimi al dottor Angelo Censoplano (foto) che stamattina, a 89 anni, ha conseguito all'Università di Palermo una laurea magistrale in “Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine”. La sua tesi dal titolo “Tutela ambientale e gestione dei rifiuti”, scritta per il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali, ha ricevuto pure i complimenti del "capo" dell'ateneo.

“Le più affettuose e sentite congratulazioni da parte mia e di tutta la nostra comunità accademica – commenta il rettore, Fabrizio Micari -, lo ringrazio per il suo esempio che rappresenta una straordinaria testimonianza di impegno e di passione per la cultura e per lo studio, dimostrando come ci sia sempre tempo e modo per crescere ed ampliare le proprie conoscenze”.