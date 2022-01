A Catania è sempre Capodanno VIDEO

Catania – Almeno tre minuti ininterrotti di scoppi e fuochi d’artificio nel cuore della notte: nel capoluogo etneo il livello di inciviltà di alcuni residenti è diventato pari solo a quello della loro impunità. Non è certo la prima volta che cittadini perbene sono tenuti ostaggio di stolti che pensano che la città sia loro, e lo sfoggiano a viso aperto sui social.

Botti esplosi di notte per eventi privati, in spregio a ogni norma di convivenza, ma anche di giorno, come vediamo nel secondo video girato l’altrieri nella zona del carcere, probabilmente per festeggiare qualche ergastolano. E di forze dell’ordine neanche l’ombra.