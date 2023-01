A Catania la mostra di Piero Zuccaro con inedito di Battiato

Catania - Si intitola «Meditazione visiva» ed è la mostra di Piero Zuccaro che incrocia la spiritualità di Franco Battiato, protagonista con l’autore di un’installazione video inedita, all'interno del progetto espositivo in programma a Catania, nelle sale del Castello Ursino, dal 15 gennaio e fino al 30 aprile 2023.

La mostra è prodotta dalla Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese con il patrocinio del Comune di Catania e la partnership del Teatro Stabile di Catania per gli allestimenti e le luci. Completa l’installazione l’inconfondibile voce di Battiato, registrata nel 2017, mentre recita i versi di Shitao, pittore cinese che qui parla della “purezza dello spirito” come presupposto dell’ “autentica pittura”. IL VIDEO INEDITO PUBBLICATO DAL CORRIERE DELLA SERA.