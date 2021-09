Scicli - Due stagioni in una. Nulla è più piacevole di fare il bagno a mare mentre le nuvole, e i tuoni, annunciano in lontananza un temporale. Così oggi alcuni bagnanti imperterriti hanno continuato a restare in acqua nonostante l'incombente temporale si annunciasse sulla spiaggia di Micenci a Donnalucata.

Estate e inverno in un solo istante. Il video.