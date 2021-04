A Lipari isolata una strana variante del Covid

Isole Eolie - Stiamo verificando su un anziano di Lipari positivo al Covid, che tra l’altro mi dicono esswere in buone condizioni di salute, l’eventualità di una variante differente da quelle che sono a noi note». Lo ha detto il direttore generale facente funzioni dell’Asp di Messina Bernardo Alagna, dopo che in mattinata sul gruppo Facebook "Controcorrente Eoliana" è stato scritto un post nel quale si esprime preoccupazione per una «variante sconosciuta su un soggetto in quarantena.

«Dal tampone molecolare - spiega Alagna - è emersa una anomalia che ci ha fatto insospettire e pertanto si sta procedendo a esaminare la sequenza genetica».