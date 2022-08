A Milo la cura è nel vino

Milo - Grande emozione a ViniMilo 2022 per il “battesimo” dei nuovi piccoli produttori – adesso sono in diciannove a cimentarsi con l’Etna Bianco Superiore Doc – fra cui spiccano una decina di trentenni che hanno raccolto il testimone di aziende familiari consolidate o che, proprietari di piccoli terreni nelle contrade di Volpare, Praino, Rinazzo, Caselle hanno deciso di uscire dall’anonimato, rifare gli impianti - alcuni secondo la tecnica tradizionale dell’alberello etneo - e produrre il loro vino, con nome e cognome.

Il risultato? Un paesaggio, quello di Milo – ridisegnato, quasi ricamato, dai filari di vigne nelle colline e negli anfiteatri naturali sul mare e dai muretti a secco in pietra lavica - che premia la visione e il sogno di molti. A cominciare dal sindaco, Alfio Cosentino, che commenta con emozione: “I numeri sono incoraggianti: se fino a una decina di anni fa le aziende di Milo erano appena tre, adesso sono quasi venti. E per me vedere questi giovani tornare a lavorare la vigna di famiglia è una soddisfazione immensa: anche perché per un sindaco significa garanzia di presidio del territorio, significa “cura” per dirla con Battiato, e tutela del paesaggio”.

Le aziende che producono a Milo sono adesso Barone di Villagrande, Benanti Viticoltori, I Vigneri di Salvo Foti, Tenute di Nuna, Eredi Di Maio, Curtaz Eredi di Maio, Cantine Iuppa, Maugeri, Gaetano Russo Bianco di Cava, Azienda agricola Alfio Cosentino, Azienda agricola A Massara, Tre.mi.la di Gloria di Paola, Cantine Edomè di Paola Cianci, Pietradolce di Michele e Mario Faro, Cantine di Nessuno, Cantina Calcagno, I Custodi delle vigne dell'Etna, Sive Natura di Giuseppe Paoli e Tenute di Fessina.

La manifestazione, presentata alla stampa lunedì, ha aperto i battenti lo stesso giorno con un affollato incontro di carattere divulgativo dedicato all’EBS (l’Etna Bianco superiore DOC, da uve carricante coltivate solo a Milo) e che ha visto i contributi del vulcanologo Stefano Branca (INGV Ct) e del botanico Pietro Minissale. Entrambi hanno appassionato il pubblico con una narrazione che ha “radiografato” il territorio di Milo sotto il profilo geologico (la zona è nata da un collasso di materiale lavico circa 15mila anni fa) e botanico, con la descrizione della flora che dagli alberi millenari (come l’Ilice di Carrinu) fino alle più anonime piante spontanee contribuiscono a creare l’ecosistema che incide sulle qualità organolettiche dell’Etna Bianco Superiore Doc. Fra gli interventi, moderati da Turi Caggegi, quello di Seby Costanzo, produttore e vicepresidente del Consorzio Etna Doc – ente che a ViniMilo promuove il sabato 3 e 10 delle mini lezioni di avvicinamento al vino e al bere consapevole per curiosi e neofiti – e quello di Vittorio Cardaci, sommelier, che ha sottolineato la straordinaria evoluzione di ViniMilo: “Forse l’unica manifestazioni siciliana così longeva eppure capace di innovarsi e adeguarsi alle nuove istanze contemporanee: la sostenibilità dei calici di vetro e l’autorevolezza dei vini imbottigliati contro bicchieri di plastica e botti di vino sfuso degli anni settanta e ottanta”.

Gli appuntamenti dal 31 agosto al 4 settembre. La degustazione comparata dei bianchi dell’Etna con i grandi bianchi nazionali e internazionali, e poi l’esplorazione sensoriale di vini etnei della vendemmia 2012, ossia con 10 anni di maturazione prima di essere stappati e sorseggiati. Sold out da alcuni giorni, le due tradizionali degustazioni guidate organizzate da Benanti (1/9) e da I Vigneri, oggi 31 agosto, avviano le masterclass d’autore a ViniMilo 2022, 42/a edizione dello storico appuntamento pre vendemmia dedicato alla cultura – e alla coltura – del vino sull’Etna che da quest’anno ospita anche eccellenze agroalimentari da tutta l’isola. Numerose, nell’arco delle due settimane le masterclass insieme ai laboratori del gusto e alle cene gourmet organizzate dalle associazioni di sommelier per i wine lovers che a fine estate si ritrovano sull’Etna.

Ieri con APO spazio all’oro verde della Sicilia, con gli olii extravergine d’oliva della guida Slow Food 2022 oltre a prodotti tipici. Venerdì 2 e sabato 3 in programma l’Enoteca Letteraria con la presentazione di libri dedicati al mondo del vino e la conoscenza di alcuni produttori. Sabato mattina Legambiente coinvolgerà le famiglie per la pulizia del bosco mentre i bimbi potranno cavalcare gli asinelli di Asilat. Nel pomeriggio e per i due weekend torna dalle 18 in piazza Belvedere l’Isola del Gusto con i prodotti tipici da tutta la regione, i presidi Slow Food, bio, km zero e lo street food siciliano con presidi da abbinare alla ricca carta dei vini del banco assaggia cura della Strada del Vino e del Consorzio Etna Doc. Oltre 150 etichette dell’Etna (bianchi rossi, rosati e spumanti), una sezione “dedicata” ai bianchi di Milo e quest’anno una ricca selezione di vini siciliani d’eccellenza scelti fra i soci di Assovini Sicilia. La domenica l’Isola del gusto apre alle 10, mentre l’Enoteca dalle 18.30.

Gli amanti dell’arte e delle passeggiate nel verde ameranno invece la proposta dell’associazione Mindart dedicata alle opere di land-art del maestro Bonanno. Dopo le installazioni “Incontro di vite” da Barone di Villagrande e “Intrecci” da I Vigneri, è la volta di “Intervallo” nella vigna Benanti di Rinazzu, frazione di Milo. “Un terrazzo naturale quasi a strapiombo sul mare dove il maestro – spiega la storica dell’arte Laura Cavallaro, curatrice del progetto “Alle Radici” - ha creato fra le rocce laviche uno spazio conviviale nel cuore dei vigneti, un “Intervallo” in cui l'Uomo e la Natura possano celebrare il loro incontro”. Tutto il programma su www.vinimilo.it.