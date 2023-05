A Modica, l’idea del Museo Zootecnico della Contea

Modica - L’idea di istituire un ”Museo della Zootecnia della Contea” nasce da una discussione sulla tematica relativa ad Attività, Ambiente e Territorio svolta recentemente in Economia e Valorizzazione con la classe 3° A del Professionale Agrario di Modica.

Dalla discussione è emerso come l’istituto sia stato frequentato in passato da tantissimi giovani studenti che negli anni sono diventati affermati allevatori e quindi imprenditori di aziende zootecniche, soprattutto della specie bovina da latte e da carne. Sono loro che con grandi capacità hanno acquisito nelle proprie aziende particolari competenze imprenditoriali, creato ed ampliato un patrimonio zootecnico che oggi rappresenta il fiore all’occhiello non solo dell’economia modicana ma del comparto zootecnico regionale.

Ancor oggi l’istituto è frequentato per buona parte da figli e nipoti di allevatori arrivando in qualche caso con la presenza della 3° generazione (famiglia Zaccaria, il nonno Ignazio, Concetto e Giuseppe il nipote). Proprio per rimarcare questa continua presenza delle famiglie di allevatori nell’istituto agrario ma soprattutto per dare lustro ad una attività economica così importante per il territorio modicano, i ragazzi della classe 3°A hanno pensato di proporre alla Amministrazione Comunale la costituzione di un Museo Tematico Didattico incentrato sulla zootecnia (beni materiali e immateriali dalle origini della zootecnia modicana ).

Un motivo esplicito per salvaguardare il passato e le tradizioni, seguire l’evoluzione del progresso tecnologico, spingere i giovani verso la conoscenza e la passione di una attività professionale che vanta alcune centinaia di anni di storia. Come sappiamo la zootecnia ha sempre rappresentato per la città di Modica il fulcro di tutta l’economia ed ancora oggi, come possiamo notare, essa vive nelle aspettative di molti giovani che vogliono continuare il mestiere dei propri genitori.

Bisogna quindi sottolineare l’importanza di questa attività economica e come deve essere sempre attenzionata sia dalle Istituzioni ma soprattutto dalla Istruzione tecnica e professionale al fine di fornire ai giovani gli orientamenti e le competenze necessarie ad un continuo sviluppo del settore. Il Museo quindi rappresenta il luogo particolare per ricordare e per continuare la lunga tradizione imprenditoriale che contraddistingue l’allevatore modicano. Il Museo Ibleo delle Arti e Tradizioni Popolari già presente a Modica è di ottima fattura ma non contempla a pieno titolo l’arte dell’allevatore e del casaro di cui bisogna invece approfondire le conoscenze.

Fare la raccolta e la catalogazione di tanti strumenti e documenti storici presenti in numerose masserie sparse sul territorio e nelle masserie degli studenti certamente non sarà così difficile, anzi costituirebbe motivo di impegno, di studio e di approfondimento fatto con passione ma soprattutto con il desiderio, da parte dei ragazzi, di vedere nel Museo Storico quegli oggetti rari e preziosi che in passato costituirono fonte di sostentamento e di vita dei loro nonni. Una proposta, quindi, che viene fatta dagli studenti ai futuri amministratori locali perché, ritenuta valida e importante, possano adoperarsi, in una futura programmazione di promozione del territorio, nell’espletamento di quanto sopra considerato e descritto.