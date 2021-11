A Modica, memori del ciclone, hanno dichiarato allerta gialla

Modica - In considerazioni delle avverse condizioni meteo che interesseranno il nostro territorio, dalle prossime ore e per le successive 24/36 ore, sono previste possibili forti temporali già dalla mattina con abbondanti precipitazioni.

News Correlate Giovedì 25: in Sicilia tornano le piogge intense

Per tale ragione il sindaco avvisa la cittadinanza affinché, in relazione alle possibili evoluzioni di tali fenomeni, vengano limitati, solo per motivi necessari e urgenti gli spostamenti. Sulla base delle previsioni meteo per le prossime ore, le quali prevedono precipitazioni con carattere di temporale con quantitativi da moderati ad elevati, è scaturita l'emanazione dello stato di preallarme con allerta meteo GIALLA anche per il nostro territorio.