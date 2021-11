A Modica multati i venditori di castagne arrosto

Modica - Da alcuni giorni avevano preso a commercializzare castagne in Piazza Corrado Rizzone, con tanto di attrezzature per l’arrosto. Tali operazioni avevano determinato proteste da parte di commercianti e residenti per il fumo prodotto dll’attività.

Più volte, in questi giorni, i due rivenditori abusivi, entrambi pregiudicati, erano stati diffidati dagli operatori di polizia locale ad allontanarsi ma, nonostante ciò, questi avevano reiterato la loro presenza in piazza. Venerdì sera sono nuovamente tornati a vendere le castagne, accendendo il braciere e creando fumo nell’intera area. La polizia locale è intervenuta sequestrando le castagne, alcune decine di chilogrammi, e sanzionando i due commercianti abusivi per complessivi 10.674 euro

Stamattina la merce sequestrata è stata donata alla Cooperativa sociale L’Arpa di Modica.

Ai due venditori catanesi, nello specifico, è stata contestata l’attività abusiva di commercio e l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

In ausilio della polizia locale, sul posto si è portata anche una pattuglia dei carabinieri.