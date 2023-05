A Modica un singolare sorteggio premia la Scherma. L'inchiesta di Report

Modica - E' andata in onda lunedì sera su Rai Tre l'inchiesta di Report, Rai Tre, trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, dal titolo "I circoli degli amici", dove si dimostra come una quota parte dei Fondi del Pnrr siano stati destinati alla riqualifiazione di impianti sportivi che sorgono nelle città di provenienza dei presidenti delle Federazioni sportive italiane.

Così anche a Modica, dove il PalaMoak di Modica Alta riceve un finanziamento di 3 milioni di euro per la sua riqualificazione grazie alla presenza di Giorgio Scarso, presidente emerito della Federazione Italiana Scherma. Alla domanda dell'inviato Lorenzo Vendemiale sulla singolare coincidenza dell'assegnazione del finanziamento proprio a Modica, il maestro Scarso risponde, non senza un qualche imbarazzo: "La Federazione ha fatto un esame. Cinque, sei progetti che meritavano di essere finanziati. Dopodichè hanno adottato un sistema, direi, non dico, di estrazione. C'è stata una speice di sorteggio...Ed è uscita Modica".

Quando si dice il caso.