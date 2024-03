A Noto la Fondazione Teatro cerca addetto stampa a 250 euro mese

Noto - La Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo di Noto cerca un addetto stampa per il biennio 2024/2025. Sul sito del Comune di Noto è stato pubblicato l’apposito bando, con apposito avviso e modello di domanda che andrà presentato. Specificati anche alcuni requisiti, tra cui l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti, ed il compenso, che ammonta a 3.000 euro all’anno omnicomprensivi iva esclusa.

Raccolte le candidature, sarà poi il Cda della Fondazione a decidere. L’avviso pubblico è scaduto il 26 febbraio scorso. Un'altra dimostrazione di come la professione di giornalista non venga tenuta in nessuna considerazione dai rappresentanti delle istituzioni locali.