A pasta "co meli" di San Giuseppe

A pasta “co meli” è una ricetta Siciliana, tipica che si prepara a Butera, in provincia di Caltanisetta per la Festa di San Giuseppe e che si ripete per il venerdì di Quaresima secondo le usanze del Paese. Sono spaghetti conditi con il miele miele, pane raffermo tostato, mandorle tritate, cannella e buccia di arancia. Al contrario di quello che state pensando, non è un dolce ma è un primo piatto. Quando si tratta di pasta, però, a pochi o a nessuno verrebbe in mente di utilizzare il miele pensando che il suo sapore dolce non potrebbe mai essere abbinato a delle ricette che, al contrario, sono salate. Pensando al miele, l’elisir di lunga vita prezioso dono delle laboriose api, immediatamente si pensa al suo uso come dolcificante naturale per le torte o i dolci o di dolcificante per tè infusi e tisane.

La cosiddetta “pasta cò meli”, o conosciuta anche come spaghetti con il miele viene preparata tutto l’anno ed in particolare per la festività di San Giuseppe, molto sentita in questo paese dell’entroterra siculo, come la festa di San Rocco. In tutta la Sicilia, molti sono i piatti tipici legati alla festa di San Giuseppe, ci sono le Sfincia di ricotta a Paleromo, le crispelle di riso al miele Catanesi, l' Impanata di seppie nel Ragusano e per non parlare delle classiche Zeppole Campane molto utilizzate in tutta Italia per festeggiare la festa del papà e di San Giiseppe, A Butera, per la festa di San Giuseppe oltre alla Pasta “co meli “ si preparano anche i finocchietti fritti e le classiche impanate, ma diverse da quelle Ragusane.

Il formato di pasta che, solitamente, viene utilizzato per realizzare questo piatto è costituito dagli spaghetti non troppo grossi che possono essere gustati sia caldi che freddi. Nel primo caso possono essere consumati come primo piatto, nel secondo diventano un dolce considerato immancabile sulla tavola degli abitanti di Butera nel giorno di San Giuseppe.

Di seguito vi propongo la ricetta semplice e gustosa per preparare la “pasta cò meli. Fatene in abbondanza, perchè vi assicuro che il giorno dopo è ancora più buona, consumata fredda.

Ingredienti (per 4 persone) per la “Pasta cò meli”

300 gr pasta (spaghetti), 200 gr mandorle di Avola sgusciate, 50 gr pangrattato (muddica atturrata), 250 gr miele (preferibilmente di zagara), due cucchiaini di cannella in polvere , scorza di una arancia non trattata

sale q.b.

Per preparare il condimento tritate le mandorle sgusciate, preferibilmente utilizzando un mortaio, oppure usando un tritatutto o un robot da cucina facendo attenzione a non tritarle eccessivamente. Le mandorle devono rimanere “grossolane” in modo da sentirne in bocca la croccantezza.

In una padella, preferibilmente antiaderente, tostate insieme il pangrattato

e poi ripete la stessa operazione per le mandorle mescolandole di continuo con un cucchiaio di legno per evitare che si brucino. Quando saranno tostati metteteli da parte in un piatto.

Tagliate a strisce sottili la scorza di arancia e disponetele in una teglia. A questo punto infornatela per tostarla facendo attenzione a non bruciarla.

In alternativa potete utilizzare la padella. Una volta tostata, schiacciate leggermente le scorze di arancia per favorire la fuoriuscita degli oli essenziali dalle zeste in modo da aumentarne il profumo.

Preparati tutti gli ingredienti per il condimento, potete cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata e, nel frattempo, nella stessa padella in cui avete tostato le mandorle e il pangrattato, sciogliete il miele ( facendo attenzione a non farlo bruciare).

Scolate gli spaghetti al dente versateli nella padella e “mantecateli” con il miele fluido. Appena il miele sarà uniformemente distribuito tra gli spaghetti, unite le mandorle ed il pan grattato tostati in precedenza. Quindi come ultimo aggiungete la cannella in polvere e le scorze di arancia tostate, ( tritate grossolanamente) mescolando il tutto per bene. A questo punto la vostra “pasta co meli” è pronta da gustare come primo piatto.

Se, invece, preferite gustarla come “dolce”, servite la vostra pasta "co meli" a fine pasto fredda con una spolverata mista di pan grattato, arancia e cannela, sentirete che bontà..

Auguri di Buon onomastico a tutti coloro che portano ilnome di Giuseppe e Giseppina

Barbara Conti