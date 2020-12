A Punta Secca l'albero della speranza

Santa Croce Camerina - L'albero della speranza è un progetto della comunità per la comunità. Un modo per reagire al brutto periodo che sta caratterizzando questo natale. Il progetto è nato a un tavolo di lavoro al quale erano presenti i rappresentanti di alcune strutture ricettive uniti dalla voglia di creare qualcosa insieme.

L’albero artigianale ha un duplice intento: da una parte trasferire questo spirito di speranza al pubblico, dando la possibilità anche a chi non può passare le feste a Punta Secca di sentire l'atmosfera del Natale sul mare. Dall'altra creare una nuova immagine che mostri come la nostra comunità, fatta di strutture ricettive come di commercianti e artigiani, sia capace di unirsi e lavorare insieme.



“Questo è un simbolo, vogliamo lasciarvi un’immagine, una fotografia. Fare quest’albero oggi significa avere speranza per il domani, significa credere nel nostro futuro e nei nostri valori. Con questo gesto ci stringiamo in un abbraccio collettivo e lo allarghiamo a tutti scambiandoci quella carezza che al momento ci è vietata. Abbiamo bisogno di quest’albero come abbiamo bisogno di speranza per guardare al futuro con fiducia per poter innalzare lo sguardo al di là dell’ostacolo”, dicono Licia Perna e Alessandro Renda.