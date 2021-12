A Punta Secca rispunta l’albero-pigna della speranza

Santa Croce Camerina - “Ma è lo stesso dell'anno scorso! Repetita Iuvant” riconosce un utente: l’albero della speranza, che del pino natalizio ricorda soprattutto lo strobilo, è ricomparso in questi giorni nella frazione marinara di Punta Secca. Perché la speranza non si è mai spenta e ce n’è ancora bisogno per uscire dal tunnel scavato dal Covid.