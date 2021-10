A Ragusa, 800 stalli di sosta blu, 1400 pass per il parcheggio gratis

Ragusa - Ci sono più gratuità che parcheggi a pagamento! In una intervista di una emittente locale, un’ausiliaria del traffico di Ragusa, addetta al controllo dei parcheggi a pagamento, le cosiddette "strisce blu", esprimendo i timori per il mantenimento dei livelli occupazionali, ha sottolineato come ci sarebbe una situazione abnorme, con 800 stalli di sosta e 1.400 pass rilasciati, fra pass rosa, pass verdi e pass generici, dovuti e di favore.

Il movimento politico "Territorio" di Ragusa apprende con stupore questa notizia e il Presidente Michele Tasca commenta: “In effetti la questione linee blu sembra dimenticata, si attende da mesi l’esito della gara che doveva riaffidare il servizio, ma quanto emerge dal servizio televisivo desta non poche perplessità.

Un numero sicuramente eccessivo di pass, che oltre a rendere meno conveniente il servizio, danneggia potenzialmente i livelli occupazionali, già ridotti e con orari di servizio limitati all’essenziale".