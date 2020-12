A Ragusa e Vittoria arriva la fibra di Sky Wifi

A Ragusa e Vittoria è finalmente disponibile Sky Wifi, la fibra 100% di Sky che cambia il modo di vivere la connettività internet di casa! Con Sky Wifi, Sky propone una soluzione che combina un’offerta di contenuti Sky TV in streaming -grazie all’esperienza di visione del decoder Sky Q- ad una connessione in fibra FTTH stabile e veloce. Ma vediamo insieme come funziona Sky Wifi.

Come funziona la fibra 100% di Sky Wifi

La connessione super veloce di Sky Wifi si basa sulla migliore tecnologia di rete ad oggi disponibile in Italia e cioè la fibra FTTH (letteralmente Fiber-To-The-Home) che permette di raggiungere velocità fino 1 Gigabit/s in download e fino a 300 Megabit/s in upload.

Come suggerisce il nome, la fibra FTTH arriva fino all'interno della casa, assicurando al segnale maggiore potenza e stabilità rispetto alle vecchie tecnologie ADSL o fibra rame.

L’infrastruttura in fibra 100% di Sky Wifi, denominata Ultra Network, utilizza anche “l’ultimo miglio” in fibra FTTH di Open Fiber per entrare nelle case degli utenti. Open Fiber è la società (partecipata da Cassa Depositi e Prestiti ed Enel) che sta “cablando” le città di Ragusa e Vittoria, cioè posando chilometri di cavi in fibra ottica, e che nei prossimi mesi connetterà più di 42mila unità immobiliari (con un investimento di circa 14 milioni di euro) con l’obiettivo di assicurare ai cittadini ragusani e vittoriesi un accesso a internet con prestazioni inedite per smart working, didattica a distanza e streaming video alla migliore qualità.

Le offerte internet per casa Sky Wifi

Sky Wifi offre tre diverse soluzioni studiate per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie: tutte hanno un prezzo di listino chiaro, senza vincoli di durata e senza costi nascosti.

La prima offerta è denominata “Sky Wifi Smart” e offre la connessione in fibra 100% con traffico internet senza limiti di tempo e dati, include il modem Sky Wifi Hub. “Smart” ha un costo di 29,90 euro al mese. Il servizio voce è a consumo.

La seconda soluzione è denominata “Sky Wifi Ultra” ed è pensata per coloro che, avendo una casa di grandi dimensioni o su più piani, hanno anche la necessità di coprire l’intera abitazione con la rete mesh creata dagli Sky Wifi Pod (i Pod sono dei ripetitori di segnale che estendono il segnale Wifi in casa) in combinazione con il modem Sky Wifi Hub. “Ultra” ha un costo di 32,90 euro al mese. Il servizio voce è sempre a consumo.

Infine, per coloro che desiderano, invece, completare la soluzione Ultra anche con chiamate nazionali illimitate verso i telefoni fissi e mobili senza scatto alla risposta, è disponibile “Sky Wifi Ultra Plus”, che ha un costo di 37,90 euro al mese.

La promo lancio per i nuovi clienti (e per i già clienti TV)

È il momento giusto per abbonarsi a Sky Wifi! Per i nuovi clienti che vorranno attivare la nuova connessione ad internet Sky Wifi e che NON hanno un abbonamento Sky TV, è prevista una promozione lancio estremamente interessante. Per scoprirla si può chattare su WhatsApp cliccando qui https://coperturafibra.click/sky-wifi-ragusanews indicando l’indirizzo e il civico a cui si vuole attivare il servizio. In seguito alla verifica della copertura verrà svelata la promozione esclusiva riservata ai primi clienti.

Se invece si ha già un abbonamento a Sky TV, Sky Wifi è offerto con una promozione dedicata grazie al programma “fedeltà” Extra. Qualsiasi sia l’offerta scelta, se si è cliente Sky TV da più di 6 anni i primi 6 mesi di servizio Sky Wifi verranno offerti da Sky. Per i clienti Sky TV da più di 1 anno i mesi offerti saranno 3. Per i clienti da meno di 1 anno, invece, il primo mese di servizio Sky Wifi e il costo di attivazione saranno inclusi.

Come verificare la copertura e attivare Sky Wifi

Il servizio, ad oggi, è disponibile a Ragusa in circa 3mila indirizzi civici equivalenti a quasi 8mila unità immobiliari e a Vittoria in quasi 14mila indirizzi civici equivalenti a 22mila unità immobiliari. Queste sono le mappe che riproducono le zone e i quartieri in cui c’è maggiore concentrazione di indirizzi raggiunti dalla fibra 100% di Sky Wifi.

Ma attenzione! Benché la copertura in fibra di Sky Wifi su rete Open Fiber sia in costante espansione, pochi metri possono fare la differenza, e il servizio effettivo può variare da un civico all'altro, anche all'interno della stessa strada.

Per questo consigliamo di scrivere direttamente su WhatsApp cliccando qui https://coperturafibra.click/sky-wifi-ragusanews per verificare puntualmente la copertura fibra 100% Sky Wifi all’indirizzo di attivazione con l’aiuto di un esperto di Tariffa.it. In alternativa si può compilare il modulo di contatto a questo indirizzo https://www.tariffa.it/offerte-promozioni-fibra-sky/ .