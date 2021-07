A Ragusa inaugurato il nuovo negozio Egea

Ragusa - Egea– player di rilievo del mercato energetico nazionale apre a Ragusa scegliendo Sole S.r.l. nota realtà energetica del territorio ibleo come partner ufficiale del Gruppo: martedì 6 luglio è stato inaugurato il nuovo Egea Point di Ragusa, già operativo da qualche settimana.

Lo sportello si presenta come una vera e propria “casa delle buone energie”, dall’imponente struttura, moderni e ampi spazi dove il Cliente, oltre a ricevere assistenza e consulenza dettagliate circa le forniture energetiche, di gas & luce per la casa o per l'impresa, ha l'opportunità di entrare in contatto diretto con i consulenti dell'energia dedicati di Egea.

Con il nuovo punto Egea, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e sabato dalle 9.00 alle 13.00 (telefono: 0932 643773), il Gruppo Egea incrementa ulteriormente la propria presenza ed il numero di punti di contatto con il pubblico, veri elementi distintivi e di forte competitività, e di conseguenza la propria rintracciabilità e vicinanza alla Comunità ed al Territorio.

All’evento inaugurale hanno partecipato diverse cariche del Gruppo Albese come Daniele Bertolotti (Direttore commerciale di Egea), Pierluigi Punzi (Responsabile commerciale Egea per il Sud), Salvatore Crupi (Area manager efficientamento) e Carmelo Terranova (Responsabile area Sicilia).

Ospite d’eccezione all’evento l’Amministratore Delegato di EGEA Commerciale nonchè Direttore Sviluppo del Gruppo Egea, l’Ing. Giuseppe Zanca che salutando i partecipanti all’evento ha espresso notevoli apprezzamenti nei confronti della squadra di Sole S.r.l.sottolineando l’enorme potenziale e know-how dimostrato in poche settimane, comprovato dagli eccezionali risultati raggiunti dal team sul mercato Retail (utenze domestiche gas e luce) che costituiscono la parte preponderante dei 1500 nuovi clienti acquisiti da Egea negli ultimi mesi, sul territorio ragusano.

Hanno partecipato all’inaugurazione numerose persone, tra cui autorità locali in rappresentanza delle istituzioni ed esponenti del tessuto imprenditoriale ed economico locale.

Sole S.r.l. (Partner EGEA commerciale S.r.l.), è una realtà dinamica, innovativa, ed in costante crescita, avente alte e multidisciplinari competenze, l’azienda è in continua espansione. Infatti oltre alle forniture di gas & luce opera da tempo con successo nel settore delle energie rinnovabili ed efficientamento energetico per offrire ad ogni cliente soluzioni personalizzate e garantendo la riduzione ed ottimizzazione dei propri consumi energetici, pronta ad affrontare ogni giorno le diverse e mutevoli esigenze di mercato, attraverso soluzioni tecnologiche dotate dei più alti standard di affidabilità e redditività per i suoi Clienti mirate a ridurre i costi.

L’amministrazione di Sole S.r.l. spiega: “Grazie alle nostre competenze siamo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni personalizzate per garantire la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi energetici. Noi di Sole S.r.l., vogliamo distinguerci per:

PASSIONE ed ARMONIA: la passione è alla base del nostro impegno quotidiano, crediamo nell’armonia e nella collaborazione. E’ attraverso il coinvolgimento ed il lavoro di squadra che si raggiungono grandi successi.

ENTUSIASMO: ogni giorno lavoriamo con entusiasmo ed accettiamo le sfide come opportunità per creare un futuro migliore.

SERIETA’: il nostro operato quotidiano è basato su un forte senso di orgoglio e responsabilità: ci impegniamo ogni giorno a rappresentare il marchio l’azienda attraverso un comportamento esemplare, volto alla massima professionalità e serietà.