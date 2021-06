A Ragusa per essere assunti all'Asp basta fare domanda per primi

Ragusa - My day, click day!

Chi arriva per primo vince. In effetti, si tratta di un’ovvietà almeno per le competizioni sportive. Ma lo è anche per la selezione del personale dell’Asp di Ragusa. Nella storia dell’avviso pubblico per il reperimento di professionisti Psicologi e Psicoterapeuti disponibili ad effettuare supporto psicologico derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, emanato dalla Regione Sicilia e gestito dal Policlinico di Messina “G. Martino”, mancava solo la risposta: “Non hai vinto, ritenta”.

La delibera del Policlinico di Messina è dello scorso ottobre. Sono 49 i selezionati che formano la graduatoria dei professionisti destinati a supporto dell’Asp ragusana. La graduatoria con i nominativi dei 49 psicoterapeuti viene tramessa all’azienda sanitaria provinciale. Per la chiamata? Niente di tutto questo.

A Piazza Igea si rifà un’altra procedura. Quale? Una comunicazione a mezzo Pec datata 17 novembre 2020, alle ore 17,40, parte dagli uffici dell’Asp di Ragusa e raggiunge i 49 destinatari selezionati.

L’Asp di Ragusa, così, procede al conferimento di 23 incarichi ad altrettanti psicoterapeuti. Per loro l’unica modalità di accettazione dell’incarico in questa azienda -si legge nella comunicazione- “sarà l’ordine progressivo e cronologico di comunicazione”. In sostanza chi arriva per primo e fino al 23 esimo posto. Procedura aperta per 36 ore. Curiosità. Tutti i candidati selezionati hanno risposto con fulminea velocità alla comunicazione dell’Asp, dalle 17,43 e fino alle 18,21.

Per i soliti mal pensanti è corsa a scrutare i nomi dei più veloci cliccatori che si sono aggiudicati un incarico da 40 euro l’ora, lordi. Figli di dirigenti dell’Asp? Ah, saperlo!