A Ragusa per il vaccino arriva l'esercito

Ragusa - A partire da oggi 12 e fino al 16 luglio scende in campo l’Esercito per la vaccinazione rivolta agli over 60 e soggetti fragili anche nella provincia di Ragusa. Una collaborazione tra la Difesa e l’Asp di Ragusa nell'ambito dell'operazione EOS, voluta dal Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, disposta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale, Enzo Vecciarelli e diretta dal Comando Operativo di Vertice Interforze, contribuisce attivamente alla campagna vaccinale in concorso alle autorità sanitarie locali. Un team dell’Esercito Italiano composto da medici e infermieri in collaborazione con il personale sanitario dell’Azienda Sanitaria potenzierà la campagna di vaccinale. L’obiettivo primario dello sforzo sinergico condotto in Sicilia in questi giorni è la vaccinazione di over-60 e soggetti fragili, ossia delle fasce di popolazione considerate a maggior rischio di contagio. La missione della Difesa e delle ASP sta, quindi, nell’incrementare - secondo una modalità attiva - il numero di somministrazioni in favore delle classi più anziane e vulnerabili. Il tutto, sia nelle aree più remote e montuose, che direttamente a domicilio.

L’efficace sinergia con l’Assessorato regionale alla Salute, la Protezione civile e le Aziende sanitarie ha consentito, infatti, di dare avvio all’operazione “Over-60 Sicily Tour”, uno sforzo logistico e organizzativo. L’attività è frutto di capillare pianificazione e attento monitoraggio condotti dal Comando Militare dell’Esercito in Sicilia e grazie alla disponibilità assicurata dal tenente colonello medico Angelo Barna, interlocutore ed elemento di coordinamento con le Autorità locali per conto della Struttura Commissariale Nazionale.