A Ragusa si vende un castello a un milione e mezzo di euro

Ragusa - Per chi avesse a disposizione un milione e mezzo di euro è un vero affare. E' in vendita "Torre San Filippo", nella Contrada San Filippo a Ragusa, tipica dimora nobiliare fortificata risalente al 1800: un vero e proprio fortino che grazie alla posizione dominante permetteva di controllare i lavori dei campi e la conduzione delle masserie. Fulcro della proprietà è il Castello, di pianta labirintica, che si sviluppa su 750 metri quadrati e due piani, con 2 ampi saloni, 2 cucine, 8 camere da letto e 3 bagni.

A rendere ancora più affascinante la proprietà una famosa una leggenda secondo cui il 7 di ogni mese appare l’immagine di una donna inseguita da 7 cani neri.

La tipica dimora nobiliare fortificata ed edificata nel 1800, era un fortino che fungeva da torre di avvistamento per meglio controllare i lavori dei campi e la conduzione delle masserie. La proprietà si erge al centro di un feudo sulla vallata "Cava Volpe" nei pressi della diga di Santa Rosalia, caratterizzata da torrenti e ricca vegetazione ed è composta dal Castello (dalla pianta labirintica) dimora estiva della famiglia proprietaria - di circa 750 mq, che si sviluppa su due piani e conta 2 ampi saloni 2 cucine, 8 camere da letto e 3 bagni. Nel patio si erge la chiesa, dalla facciata curiosamente gotica come il portone d'ingresso. Nel corpo rurale, denominato "casa mandria" sono presenti edifici di pertinenza quali fienili, magazzini e stalle aventi una superficie di ulteriori 750 mq, tutti da ristrutturare. A fare da cornice alla proprietà, si apre un parco di 65 ettari. La struttura esterna non presenta particolari problemi strutturali evidenti sulla struttura portante, l'interno invece, necessita di restauro delle superfici lapidee e degli spazi.