A Ragusa siamo senza acqua, aiuto!

Ragusa - Salve amici di Ragusanews,

Ogni anno la stessa storia, via San Agostino n. 18 vicino Altasfera. Abito in un Supercondominio di 56 Famiglie, 6 famiglie a palazzo, non abbiamo prato non facciamo sprechi di acqua. Non possiamo fare neanche le lavate ordinarie di lavabiancheria, non possiamo lavarci. Abbiamo un recipiente di 2500 litri e l'acqua arriva una volta a settimana.

Non c'è la facciamo più.