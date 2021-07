Ragusa - Il peso delle scelte, vien da dire.

Su 16 pazienti ricoverati perchè colpiti dal Covid-19 all'ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa, 14 non hanno mai fatto il vaccino. Gli altri due pazienti erano vaccinati ma sono stati ricoverati per altre patologie, in via precauzionale.

A Modica, intanto, stamani due infermieri in servizio all'ospedale Maggiore e positivi al Covid sono stati posti in isolamento domiciliare.