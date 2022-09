A Ragusa un raro caso di meningite tubercolare

Ragusa - A partire dal Dopoguerra l’incidenza della tubercolosi è crollata in Italia e in Europa e, di conseguenza, anche il grado di sospetto diagnostico e le competenze specialistiche sulla patologia sono diventate meno diffuse. Eppure nel nostro Paese si verificano ancora più di 4mila nuovi casi di Tbc all’anno: una realtà sanitaria che richiede formazione degli operatori, strategie di prevenzione e attività di controllo perchè sono gravi e numerose le complicanze di questa malattia infettiva. Una di queste è la meningite tubercolare: tra le più serie forme di infiammazione dovuta al batterio che causa la Tbc, il Mycobacterium tubercolosis.

Le percentuali di mortalità o di danni neurologici permanenti arrivano fino al 50%. Il reparto di Neurologia dell’ASP Ragusa, diretto da Antonello Giordano (nella foto), ha individuato un caso di questa forma di TBC, non tra le più frequenti. La meningite, diagnosticata e trattata in ospedale, è stata attentamente monitorata attraverso le variazioni flussimetriche della circolazione cerebrale ed ecocolordoppler transcranico. E' necessario, infatti, un trattamento farmacologico immediato in grado di superare la barriera emato-encefalica. Lo specialista del reparto, Giuseppe Zelante, dirigente medico, presenterà il caso al prossimo Congresso Europeo di Neurosonologia, che si terrà a Lisbona in ottobre.