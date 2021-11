A Ragusa uno spazio in memoria di Don Raffaele Campailla

Ragusa - Si è svolta stamane nello spazio esterno della Parrocchia Santissima Annunziata la cerimonia di intitolazione del sito a padre Raffaele Campailla alla quale sono stati presenti il sindaco, Peppe Cassì, il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e numerosi parrocchiani.

“Dalla comunità della parrocchia Santissima Nunziata e da migliaia di ragusani – dichiara il sindaco Peppe Cassì – è stata avanzata richiesta al Comune di ricordare Padre Raffaele Campailla intitolandogli un luogo della nostra città. Ci sono uomini che sono riferimenti, pilastri. Per i suoi parrocchiani e per moltissimi ragusani che hanno avuto modo di conoscerlo, Padre Raffaele Campailla,scomparso nel novembre 2020 a soli 47 anni a causa del covid, è stato una colonna. La legge prevede un lasso di tempo decennale prima di poter intitolare una via a una persona scomparsa, così, di comune accordo, si è deciso allora di dedicare a Padre Raffaele uno spazio antistante all’ingresso della sua Chiesa, dove le fronde di un grande albero danno ristoro e accoglienza a chi siede sulle panchine sotto di esso. Dare ristoro spirituale e accoglienza, proprio come faceva Padre Raffaele”.