A Roma la prima vaccinata d’Italia, è la giovane infermiera Claudia FOTO

Roma – Sono state effettuate intorno alle 7.20 le prime tre somministrazioni del vaccino anti Covid allo Spallanzani di Roma, blindato dalle forze dell’ordine che presidiano gli ingressi. Presenti nell'Istituto, tra gli altri, il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. "Non è la fine, è ancora lunga ma è l’inizio della fine. Passo dopo passo, grazie agli operatori sanitari, è l’inizio della fine", ha commentato il governatore laziale e segretario del Pd.

La prima dose è stata somministrata all'infermiera Claudia Alivernini (nella foto): "Vaccinarsi è un atto d'amore - ha detto -, un piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi". Poi è toccato alla direttrice del laboratorio di Virologia Maria Rosaria Capobianchi, e all’operatore sociosanitario Omar Altobelli. Ad essere immunizzati subito dopo due medici infettivologi dell’Inmi: Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramo. Si è trattato delle prime iniezioni in assoluto effettuate in Italia. Al Civico di Palermo cominceranno alle 11.30.