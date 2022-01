A Sampieri, il tramonto al pozzo della Zia Vanna

Scicli - Per ragioni di esposizione al sole, Sampieri non è mai stata famosa per i tramonti, a differenza di Cava d'Aliga. Da quest'anno, tuttavia, complice una nuova vitalità della borgata dovuta alla presenza di locali di ristorazione, c'è un nuovo fenomeno sociale. Ed è la visita pomeridiana, al tramonto, al pozzo della Zia Vanna.

Il luogo deve questo nome a una donna, Giovanna Carnemolla, che soleva raccogliere frutti in mare in corrispondenza di un angolo di scoglio che ha le parvenze di un pozzo. A gambe divaricate, la signora Vanna, armata di coltello, faceva incetta di frutti di mare, mantenendosi in equilibrio sullo scoglio.

Da quest'anno, Sampieri ha scoperto il suo tramonto. E ogni pomeriggio, approfittando delle vacanze natalizie, e della presenta di tanti fuorisede, il pozzo della Zia Vanna diventa meta di pellegrinaggio. Nel prolungamento di via Milano.