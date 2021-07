A Sampieri non abbiamo bisogno di discoteche VIDEO

Sampieri – “Aperte le discoteche alternative” titola un cittadino del borgo sciclitano, pubblicando dal bagnasciuga le immagini di una signora che si scatena in acqua, ballando al ritmo della musica in spiaggia. La dimostrazione che, dopo tutto, non c’è bisogno claustrofobici night club per divertirsi e lasciarsi andare!