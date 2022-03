A Sampieri una raccolta per l'Ucraina

Scicli - SOS Ucraina.

In collaborazione con la parrocchia di Sampieri e le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio anche la Casa Gialla sul Molo APS si sta attivando in queste ore per rispondere ai bisogni più urgenti dei bambini e delle famiglie in fuga dalla guerra in Ucraina.

Servono farmaci da banco, medicamenti (garze, cerotti, disinfettanti) indumenti caldi per adulti e bambini, coperte, sacchi a pelo, alimenti e bevande a lunga conservazione, materiale per igiene personale (salviette, disinfettanti, igienizzanti, fazzoletti di carta e assorbenti), pannolini, omogenizzati, latte in polvere per neonati e cibo per animali domestici.

Presso la sede è stato organizzato un punto di riordino, "abbiamo attivato una raccolta di fondi da destinare alla popolazione Ucraina secondo i percorsi e le destinazioni che saranno concordate con le istituzioni: per contatti, informazioni e aggiornamenti sulle altre iniziative avviate sul territorio, vi rimandiamo al nostro sito, dove troverete anche la modalità con cui fare una donazione".

http://labcasagiallasulmoloaps.org.

La Casa Gialla sul Molo è una esperienza di volontariato che si è cimentata con successo contro la dispersione scolastica e per l'alfabetizzazione di adulti stranieri in territorio di Sampieri.