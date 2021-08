A San Lorenzo la spiaggia di Marina di Modica sarà aperta

Modica - Le spiagge di Marina di Modica e Maganuco resteranno aperte in occasione della notte di S.Lorenzo e per la vigilia di Ferragosto. Lo ha deciso l’Amministrazione Comunale di Modica specificando però che le spiagge libere non devono essere un invito al “libera tutti”. Anzi. Per queste due notti è stato predisposto il raddoppio della sorveglianza privata in aggiunta ai normali controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine. Saranno tassativamente vietati i fuochi di ogni tipo, le feste da ballo e in generale qualsiasi tipo di assembramento.

Massima severità nei controlli e nelle sanzioni da applicare, lo annuncia il Sindaco, Ignazio Abbate: “Prima di prendere questa decisione abbiamo fatto delle valutazioni insieme ai miei collaboratori. Chiudere l’accesso agli arenili avrebbe significato una concentrazione maggiore di persone nel lungomare, che già di per sé è pieno ogni sera. Ci affidiamo al buonsenso e alla collaborazione di tutti i ragazzi che si devono divertire responsabilmente. Si sappia però che gli incaricati a garantire il rispetto delle norme avranno l’imperativo “tolleranza zero”. In questo periodo così delicato non possiamo sbagliare di una virgola, ma questo non significa che non si deve più vivere”.