A Santa Croce divieto di vendere alcolici di sera

Santa Croce Camerina - Divieto di vendita alcolici a partire dalle 18,00 e fino alle 7,00 del mattino successivo su tutto il territorio di Santa Croce Camerina. E’ la decisione del sindaco Peppe Dimartino a seguito delle continue segnalazioni di gruppi di persone che a partire dal pomeriggio e per tutta la notte, si ritrovano a bivaccare nelle pubbliche vie, dando luogo, non di rado a liti e risse, con grave pericolo per la sicurezza e disturbando i residenti.

Nell’ordinanza firmata questa mattina il primo cittadino vieta altresì di realizzare assembramenti, anche occasionali, non finalizzati alla corretta fruizione sociale delle aree.

In particolare è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione presso tutti i pubblici esercizi e i distributori automatici (cosiddetti H24) dal lunedì al sabato dalle ore 18:00 alle 07:00 del giorno successivo e la domenica e gli altri giorni festivi dalle 14.00 alle ore 07:00 del giorno successivo.