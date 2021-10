A Scicli baby sindaco e babi consiglieri grazie al Kiwanis

Scicli - Il Kiwanis Club Scicli, in occasione della”Giornata Kiwanis One Day”, ha fatto vivere ai Bambini della città una vera e propria seduta del Consiglio Comunale con tanto di Sindaco, Presidente e consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione interpretati dai bambini.

La tematica della seduta speciale verteva sui valori del Kiwanis. Un incontro di cittadinanza attiva, con visita al Comune per conoscere la storia, le funzioni e il funzionamento dei vari organi istituzionali. Dopo l’elezione del Sindaco, del Presidente e dei consiglieri, il gruppo si è trasferito in via Mormina Penna, guidato dalla Presidente Nella Di Stefano, diversi soci e la “Cooperativa Agire” a cui va il ringraziamento di tutti i kiwaniani per l’eccellente lavoro fatto con i bambini. Il Kiwanis ringrazia il Presidente del Consiglio Rita Trovato, il vicesindaco Bruno Mirabella e alcuni Consiglieri presenti per la loro disponibilità a collaborare all’iniziativa.