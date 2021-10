A Scicli i laboratori didattici per bambini, Crescere in Comune

Scicli - E’ iniziato, lo scorso venerdì 8 ottobre 2021, il ciclo di incontri didattici nei bellissimi monumenti comunali della città di Scicli.

Primo atto dei dieci eventi ideati dalla cooperativa Agire e destinato ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Bimbi entusiasti del primo percorso didattico “Alla scoperta dei luoghi comunali”, ideato per far conoscere la propria città.

Educazione civica, divertimento, giochi, sensibilizzazione ai temi della disabilità sono stati alcuni degli argomenti e delle attività della prima giornata di “Crescere in Comune”.

Nella stanza liberty del sindaco i bambini hanno appreso, ad esempio, alcune nozioni sulla città e sul ruolo del Sindaco e del Presidente della Repubblica.

Nel set del Commissariato di Vigata, invece, si è dato inizio ad una indagine sotto forma di caccia al tesoro; mentre nella chiesa di Santa Teresa “suor Natalizia Matta”, un po' cieca, oltre ad illustrare la sua bella chiesa e a dare nozioni generali sulle feste della città, ha fatto conoscere il Braille, la scrittura tattile per non vedenti.

I bimbi hanno avuto anche la possibilità di avere delle nozioni di lingua dei segni (LIS) e hanno imparato a dire il loro nome per poi poter comunicare con il “barone Raimondo Spadaro”, un pò sordo.

Il palazzo Spadaro è divenuto dunque luogo di vari giochi, come “la strega comanda affresco” o i “puzzle del tempo”, oltre a luogo di esercitazione della lingua dei non udenti!

ULTIMI POSTI DISPONIBILI

“Crescere in Comune” è l’iniziativa che la cooperativa Agire, gestrice dei siti culturali comunali, fra cui quello del Commissariato di Vigata, organizzerà dall’8 ottobre al 3 dicembre.

I prossimi appuntamenti di “Crescere in Comune” si svolgeranno dalle ore 15 alle ore 18 nei seguenti giorni e con il seguente programma:

–15 e 22 ottobre: laboratorio di lettura partecipata da “I tacchini non ringraziano” di A. Camilleri;

–29 ottobre: la Festa dei Morti;

–5, 12,19, 26 novembre: Burattini che passione!

–28 novembre: Burattini che passione: show finale;

–3 dicembre: Disability day

I laboratori avranno una durata di 3 ore con attività dedicate ai bambini.

I partecipanti possono avere diritto all’ingresso gratuito o ridotto secondo gli standard previsti dal bonus comunale, erogato alle attività dei minori durante l’emergenza Covid-19 anno 2021.

Sono disponibili gli ultimi posti per i prossimi appuntamenti!

Per info e iscrizioni contattare i numeri 3283746620 o 3518881474.