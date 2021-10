A Scicli un clinic formativo per allenatori di calcio

Scicli - Lo Scicli Bruffalori investe sulla metodologia spagnola "Educamos personas, formamos futbolistas". Il 2 e 3 novembre, presso il Campo polivalente di Scicli, ci sarà un clinic formativo per gli allenatori della società sciclitana, aperto anche ad allenatori dei paesi limitrofi.

Saranno due giorni intensi, mattina e pomeriggio, con esercitazioni e confronti sul campo grazie alla presenza di tecnici del Valencia CF Soccer School. Il Club spagnolo propone un Clinic di alto livello a Scicli diretto e coordinato da Enrique Arques Camarasa, che presenterà il metodo di lavoro che si pone come obiettivo principale quello della formazione di giocatori di calcio.

Creare giocatori pensanti che sappiano prendere decisioni, tenendo conto delle abilità, dell'età e del contesto in cui vive il bambino: sono questi i principi che ispirano il metodo Valencia.

In occasione del Clinic sarà attuato il protocollo Covid. Al termine del Clinic sarà dato un attestato di partecipazione.

Per info 3384390967, Giovanni, email: asdsciclibruffalori@gmail.com.