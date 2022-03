A scuola di potatura a Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi - Organizzato da APO (Associazione Produttori Olivicoli) di Catania e dal Consorzio Olio DOP Montiblei di Ragusa, si è svolto, presso l’Agriturismo Valle di Chiaramonte, un corso teorico pratico sulla potatura in olivicoltura. Il corso, sviluppato nella parte teorico pratica dal dott. Francesco Scollo dell’Università di Catania Dipartimento di Agraria e per la parte pratica applicativa dal tecnico P.A. Giuseppe Interlandi, ha interessato i ragazzi delle classi 4° e 5° dell’ Agrario di Modica.

L’attività pratica si inquadra in un percorso di competenze PCTO (ex alternanza scuola lavoro) necessarie ed importanti per gli studenti di agraria così da migliorare e completare il loro ciclo di studi. L’olivicoltura siciliana e ragusana in specie, in quest’ ultimo decennio ha avuto un incremento molto significativo sia per le superfici coltivate che per le produzioni raggiunte, collocandosi nei primi posti a livello nazionale. L'olio extravergine ibleo è molto richiesto da molti Paesi esteri per cui si rende necessario che il comparto sia preparato a sfide sempre crescenti, mantenendo alta la qualità del prodotto.

La scuola Agraria, pertanto, pone il suo obiettivo nel rendere massimo l’impegno relativo alla formazione degli studenti perché diventino esperti di questo settore economico.