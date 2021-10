A Taormina è estate. 21 ottobre, tuttti al mare a fare il bagno

Taormina - Le foto sono state scattate stamani sulla spiaggia di Isola Bella a Taormina. Tanti turisti e ospiti, stranieri ma non solo, hanno tolto gli abiti autunnali (se mai li avessero indossati) e hanno indossato ciabatte e costume per andare al mare. Temperature sotto i 30 gradi ma comunque invitanti per un bagno. E molti si sono concessi il lusso stamani di prendere il largo. A duecento chilometri di distanza, a Mondello, anche l'attore Harrison Ford ha fatto il bagno, a 79 anni.

News Correlate Attualità A Scicli è tempo di bagni al mare. Il 20 ottobre