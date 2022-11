A Tu si que Vales, i ragazzi di “N’Arancina Speciale” conquistano la giuria

Nella scorsa puntata di Tu si que Vales del 12 Novembre, a far commuovere e conquistare i giudici , Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammuccari con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare ci hanno pensato i ragazzi della Cooperativa Sociale Etnos.

Una realtà Nissena che ha da poco compito 18 anni che include nei suoi progetti formativi ragazzi disabili. In particolar modo, coinvolge i ragazzi nella realizzazione e nella vendita delle arancine.

Sul palco della fortunata e seguita trasmissione televisiva,alla sua ottava puntata, sono arrivati il presidente della cooperativa Fabio Ruvolo con Alfonso Grillo e i ragazzi disabili che lavorano nelle cucine e nel locale nisseno N’Arancina Speciale. I ragazzi di “N’Arancina Speciale” una realtà che porta un progetto, quella di rendere “normale” la specialità di questi ragazzi in TV

Giudici entusiasti e conduttori sorpresi grazie all’umanità e alla sensibilità emersa attraverso le parole dei ragazzi di N’Arancina Speciale, visibilmente emozionati sul palco. A turno, i ragazzi hanno aperto il loro cuore raccontando le loro esperienze di vite, commuovendo la giuria

La sensibilità delle parole dei ragazzi, visibilmente emozionati, ha entusiasmato e sorpreso i giudici. “Essere qui – ha detto Fabio Ruvolo -è per noi un momento importante. Abbiamo l’opportunità di far conoscere la nostra Caltanissetta con il suo lato inclusivo e speciale”.

Non si è trattato solo di una semplice partecipazione a Tú Sí Que Vales: in questa occasione, la Sicilia si è mostrata sotto una veste differente, raccontando a tutti le sue specialità gastronomiche, preparate da soggetti che la società considera “ soggetti fragili” .

Un passo importante e decisivo, nell’ottica di una comunità che può e deve diventare più consapevole e responsabile. Davvero inclusiva. N’Arancina Speciale coinvolge persone con disabilità e anche di etnie diverse, in un percorso di inclusione lavorativa che può far la differenza.

Il riscontro sui social, dopo l’esibizione di sabato scorso, è stato più che positivo, tra commenti, condivisioni e messaggi carichi di affetto e apprezzamenti. IL VIDEO.