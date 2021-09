A Vittoria si vota, finalmente

Vittoria - Una corsa a quattro che potrebbe non esaurirsi al primo turno. A Vittoria, comune sciolto per mafia con provvedimento assunto in Consiglio dei ministri il 27 luglio del 2018 si torna a votare dopo una gestione commissariale "record", oltre tre anni. Si tornerà alle urne il 10 e 11 ottobre (eventuale ballottaggio il 24 e 25 ottobre), per eleggere il sindaco e i 24 consiglieri che comporranno la massima assemblea cittadina. Sono 312 i candidati al consiglio comunale.

E' un voto desiderato per anni, e ritardato per varie vicissitudini - tra cui la pandemia - per quattro volte; ottobre 2020, novembre 2020, marzo 2021 e maggio 2021: una successione di rinvii che ha fiaccato la campagna elettorale e sfiancato i candidati. Sono in quattro, determinati per carica di sindaco: Francesco Aiello, sostenuto da quattro liste (Pd; Cento passi, Aiello sindaco e Psi-Vittoria in Azione; Salvatore Di Falco con tre liste (Vittoria Unita, Di Falco sindaco e In Movimento); Piero Gurrieri con tre liste (Movimento 5 stelle 2050, Città libera e Nel cuore Vittoria negli occhi il futuro) e Salvatore Sallemi con tre liste (Lega Salvini Sicilia, Diventerà bellissima e Giorgia Meloni per Sallemi sindaco-Fratelli d'Italia). Tra i candidati solo uno, Di Falco si è dichiarato possibilista per eventuali apparentamenti, esclusi invece dagli altri candidati.

E' stata una campagna elettorale lunghissima, se si pensa che il primo rinvio porta la data di ottobre di un anno fa.