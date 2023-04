Abbandonano i rifiuti per strada e i vigili glieli riportano a casa

Romano di Lombardia - Scaricano i rifiuti domestici per strada ma la Polizia locale li individua e fa riconsegnare a casa i sacchi neri. Succede a Romano di Lombardia, nella Bergamasca, dove è in fase di sperimentazione la tariffa puntuale dei rifiuti che obbliga alla raccolta differenziata. Una modalità che non tutti i residenti hanno adottato e questo ha portato la Polizia locale a un giro di vite contro i trasgressori con una pioggia di sanzioni. Non sempre però le multe bastano, così la scorsa settimana gli agenti hanno richiamato i residenti stranieri di una palazzina che buttano i sacchi neri in uno spazio verde, obbligandoli a ripulire.

Questa volta è finita nel mirino una famiglia italiana che risiede in centro e che settimanalmente si reca nel quartiere Cappuccini per scaricare i sacchi neri su un’aiuola. I componenti della famiglia, più volte incastrati dalle fototrappole e multati, continuano imperterriti con gli abbandoni. La scena è sempre la stessa: il padre parcheggia e poi insieme al figlio minorenne svuota il bagagliaio. Ieri la Polizia locale, di fronte all’ennesimo abbandono però ha adottato un provvedimento inatteso.

La multa è stata elevata lo stesso, ma gli agenti hanno organizzato anche il delivery a domicilio dei rifiuti. I netturbini hanno recuperato i sacchi neri riportandoli ai legittimi proprietari.