“Abbiamo perso Gianni Morandi”: gaffe in diretta con Pelu’ e Amadeus VIDEO

Meno male che c’è stato qualche imprevisto a movimentare “L’Anno che Verrà”, l’infinita maratona televisiva di Rai1 di fine anno all’insegna della nostalgia: il momento più esilarante è stato il duetto tra Piero Pelù e Gianni Morandi, nel brano “Tutta mia la città” dell’Equipe 84. Sul palco, infatti, si è presentato solo l’ex frontman dei Litfiba che, dopo essersi guardato attorno in cerca del collega, s’è rassegnato a iniziare a cantare da solo. L’esibizione in solitaria è stata però subito bloccata da Amadeus, che ha fermato l’orchestra sbracciandosi: “Ma dov'è finito Gianni Morandi?". Comparso finalmente sul palco, l'eterno ragazzo s’è però scordato le parole della canzone, forse spaventato da Pelu’ che continuava a cercare di abbracciarlo senza mantenere il distanziamento. "Peccato rovinare un bel pezzo così". E allora via, si ricomincia da capo. Ma va male pure il bis, in cui perdono il gobbo, e Amadeus è costretto a intervenire nuovamente pur di far andare avanti lo show. Del resto è proprio questo il "bello" della diretta.