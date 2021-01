Abiti macchiati? l’aspirina è il segreto per avere i capi smacchiati

Le avete provate tutte ma non riuscite a eliminare delle macchie dai vestiti dopo innumerevoli lavaggi e prodotti di ogni tipo? Provate con l’aspirina.

Chi l’avrebbe mai detto che fare la lavatrice con l’aspirina avrebbe potuto risolvere tutti i vostri problemi? Macchie e aloni scompariranno facilmente. Per quanto possa sembrare una soluzione alquanto bizzarra vi darà dei risultati sorprendenti.

Fare la lavatrice con l’aspirina per un bucato perfetto

Spesso aloni e macchie rovinano i capi e costringono a provare diversi detersivi, con lavaggi più o meno aggressivi. Ma anche se usi i migliori detersivi che promettono miracoli, difficilmente riuscirai a sbarazzarti degli aloni gialli di sudore. Inoltre, ad ogni lavaggio, i vestiti bianchi diventano sempre più opachi e spenti. Spesso alzare le temperature risolve il problema, ma ne crea un altro: colori e tessuti non sempre ne escono indenni. Come si può rimediare a questa situazione? Tutto ciò di cui hai bisogno è una medicina che probabilmente hai già in casa: cinque compresse di aspirina da 325 milligrammi. Un modo alternativo e fai-da-te consiste nell’usare un’aspirina mettendola nel cestello, direttamente a contatto con i panni da lavare, oppure in ammollo in una bacinella. Le macchie tendono a levarsi più facilmente, in modo rapido e indolore per i capi. Dovrete aggiungerla nella lavatrice insieme ai vestiti che non riuscite a smacchiare e a fine lavaggio i vostri capi torneranno come nuovi. Questo metodo non solo vi aiuterà a smacchiare, ma anche a dare una nuova vita a capi ingialliti e dal colore spento.

Ideale per i capi bianchi e chiari, è da evitare assolutamente con i capi neri che si sbiadirebbero dalla reazione chimica data dall’aspirina. Scopriamo come utilizzarla durante il lavaggio e quali sono tutti i vantaggi per il bucato!

Perché utilizzare l’aspirina per il bucato?

Innanzitutto dovete sapere che l’aspirina combatte il grigiore e gli aloni. Se avete una maglietta bianca macchiata di sudore o con tracce di aloni che non sono andati via dopo il lavaggio non vi resta che provare il trattamento con l’aspirina. Mettete il vostro capo di abbigliamento in ammollo con l’aspirina per tutta la notte e la mattina dopo sarà tornato come nuovo. È ideale anche contro macchie ostinate e particolarmente efficace sulle macchie di grasso, di unto e di fritto. Se la macchia è fresca lavatela subito in lavatrice con l’aspirina e andrà via al primo lavaggio. Non utilizzate questo metodo per eliminare le macchie di sangue o per vestiti di cotone: non solo non andrà via, ma diventerà ancora più visibile e difficile da mandare via.