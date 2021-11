Acate, smontato il presepe di Natale: è abusivo VIDEO

Acate - Troncata l'iniziativa di alcuni volontari che in piazza Matteotti stavano allestendo la grotta natalizia, “per dare un significato di rinascita alla comunità, al Natale e alla crisi umana del Covid 19 che cambia giorno dopo giorno le nostre abitudini sociali - spiega l’associazione Amico Ambiente Acate sulla propria pagina face book -. Iniziati i lavori con sottoscritta autorizzazione da parte del nostro sindaco, felice di tale iniziativa, alcuni balordi che strisciano nell'anonimato, hanno denunciato alle autorità competenti i lavori non in regola con le norme di sicurezza, la dovuta planimetria e calcoli al genio civile”.

Ragusanews si dissocia naturalmente dai toni usati: non conosciamo i fatti, ma assicurazioni e carte in regola sono indispensabili se si vuole mettere fine al fenomeno degli infortuni sul lavoro. Certo, “un piccolo presepe a vista dalla piazza - continuano gli attivisti -, avrebbe arricchito i nostri animi nelle tre settimane di dicembre. Trovandosi davanti a un muro invalicabile Amico Ambiente decide di smontare la struttura portante del lavoro programmato, sotto gli occhi increduli di diversi cittadini e manifestare ancora una volta vergogna”. Di seguito i video della rimozione della struttura, avvenuta ieri notte. Raccogliamo comunque la denuncia, girando una domanda all’amministrazione cittadina: possibile che il problema sollevato fosse tanto insormontabile da non poter mettere in regola la costruzione?