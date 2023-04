Achille Costacurta: sferra un pugno in faccia a vigile, denunciato

Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Alessandro Costacurta e di Martina Colombari, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo che avrebbe sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano a Milano. Lo riporta il Giorno. Si tratta di un episodio avvenuto martedì sera verso le 23. Salito su un taxi il ragazzo, reduce dalla partecipazione a Pechino Express, avrebbe iniziato a dare in escandescenze e il conducente, spaventatosi, si è rivolto a dei vigili urbani in servizio per il Fuori Salone lamentandosi per il comportamento del cliente che stava danneggiando il suo veicolo e stava urlando frasi senza senso.

Ma i problemi di Achille arrivano da molto più lontano. Lo ha confessato proprio di recente Martina Colombari prima di partire per Pechino Express proprio con Achille.



Chi è Martina Colombari: tutto sull’ex Miss Italia

Martina Colombari è un’attrice, conduttrice ed ex modella. Dopo aver vinto Miss Italia nel 1991 ha iniziato una carriera ventennale nella moda lavorando per brand come Armani, Versace e Cavalli. Ha condotto alcuni programmi televisivi come “Controcampo” e “Galagoal”. Nello stesso anno in cui ha trionfato nel concorso di bellezza ha debuttato al cinema nel film “Abbronzatissimi”. Sono seguiti film come “Paparazzi”, “Quello che le ragazze non dicono” e “She” e fiction tra cui “Carabinieri”, “Un medico in famiglia” e “I Cesaroni”. È stata fidanzata con lo sciatore Alberto Tomba, conosciuto durante Miss Italia. Dal 1996 ha una storia con l’ex calciatore Alessandro Costacurta, che ha sposato nel giugno 2004. Insieme hanno avuto il figlio Achille.

I problemi di Achille Costacurta durante l'adolescenza

La famiglia Colombari-Costacurta ha vissuto un periodo difficile durante l'adolescenza di Achille Costacurta. Come riportato da DiPiù, il giovane ha raccontato la sua dipendenza dal telefonino e dai social network, che lo tenevano legato a notifiche assillanti. Fortunatamente, grazie all'aiuto dei suoi genitori, Martina Colombari e Billy Costacurta, Achille è riuscito a uscire da questa situazione. Ora, i profili Instagram della famiglia sono pieni di foto e video che testimoniano il loro splendido rapporto, come hanno dimostrato anche a Pechino Express. Con l'aiuto dei suoi genitori, Achille Costacurta è riuscito a lasciarsi alle spalle la dipendenza dal telefonino e dai social network, dimostrando che l'amore e il rispetto sono più forti di tutto.

Martina Colombari: "Essere autoritari non ha funzionato"

Martina Colombari, madre di Achille Costacurta, 18 anni, ha condiviso la sua esperienza di crescere un adolescente. Secondo l'attrice e modella, imporsi con i maschi può essere difficile: "Togliere il cellulare a un ragazzo alto un metro e ottanta non è banale", ha detto. E, quando è successo, Achille le ha risposto dicendo che l'avrebbe fatta soffrire non tornando a casa senza avvertire. "Non è stata una notte semplice", ha dichiarato Colombari. "I pedagogisti ti dicono che i figli devono sbagliare, che solo con l'esperienza e commettendo errori capiranno. Noi abbiamo cercato di rispettare regole più rigide ma, alla fine, ho capito che occorre un dialogo". Colombari ha ricordato che lei e suo marito hanno iniziato a lavorare a 16 anni, quindi hanno nel DNA un desiderio di affermazione e indipendenza.



"Ad Achille pesava essere figlio di..."

Achille Costacurta ha dovuto trovare un suo spazio, superando le aspettative che le due celebrità genitori imponevano su di lui. Dopo aver sviluppato il proprio senso critico, Achille sta iniziando a distaccarsi dal mondo del calcio, la cui passione non condivide, e a intraprendere la strada della musica techno. La madre della giovane promessa, infatti, ha raccontato ai media che Achille è sotto i riflettori, ma che in realtà nella vita di un ragazzo di 18 anni ci sono momenti in cui è importante trovare un equilibrio e non pretendere troppo. "A volte mi rendo conto che forse pretendiamo troppo dai figli. Viviamo in una società che chiede di performare già da molto giovani. Noi genitori li trattiamo subito da grandi e vorremmo fossero fatti a nostra immagine e somiglianza ma loro sono altro rispetto a noi", ha detto Martina.