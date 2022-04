Addio a Patrick Demarchelier, che rese iconica Lady D

Oggi uno dei fotografi più iconici degli ultimi decenni non c'è più: è morto, all'età di 78 anni Patrick Demarchelier - I suoi ritratti erano molto apprezzati dalla casa reale britannica, in particolare da Lady Diana Spencer



"Hai chiamato Demarchelier?"

Il grande pubblico, quello vastissimo l'ha conosciuto probabilmente così, grazie a una battuta rivolta dalla temibile Miranda Priestly alla sprovveduta Andrea Sachs ne Il Diavolo veste Prada, andando in onda per la milionesima volta, solo un paio di sere fa sui canali Mediaset. Ma il mondo della moda Patrick Demarchelier già lo conosceva benissimo. Lo stimava, lo amava, quasi lo venerava.

Dagli anni ’70 a oggi, Patrick Demarchelier ha realizzato le copertine delle più importanti riviste di moda tra cui Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Esquire e Arena Homme. Nel 2005 e nel 2008 ha realizzato il Calendario Pirelli. Ha inoltre creato campagne pubblicitarie per moltissime maison d’alta moda, tra le quali Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Versace, Giorgio Armani, Ralph Lauren e Calvin Klein.

Inoltre è stato il primo fotografo non britannico a fotografare Lady Diana Spencer e renderla iconica



Come ricorda il Paris Match, Demarchelier aveva incontrato per la prima volta Lady Diana nel 1986, a Highgrove.

Di lei il fotografo ha svelato in seguito: “Quello che preferivo era il suo sorriso, che era magnifico. Quando sorrideva, il mondo intero si illuminava. Il suo sorriso era seducente, superbo”.

L'annuncio della sua morte affidato a instagram - uno dei fotografi più raffinati e ricercati dal mondo della moda, ma anche di quello dello spettacolo, grazie alla sua sensibilità e alla sua delicatezza. E alla sua innata capacità di esaltare la bellezza e la grazia delle donne, ma non solo.

In 50 anni di carriera, Demarchelier ha scattato copertine per i più prestigiosi magazine di moda in tutto il mondo - non da ultimo Vogue - ma anche innumerevoli campagne pubblicitarie per i brand più raffinati della fashion industry, da Chanel a Louis Vuitton. Ma, soprattutto, ha ritratto alcune delle personalità più significative della cultura popolare dell'ultimo mezzo secolo, da Kate Moss a Sophia Loren, fino a Carla Bruni, che lo scelse come suo fotografo ufficiale durante il suo mandato di Première Dame all'Eliseo.